Грузия не намерена выдавать Саакашвили Украине

По словам вице-премьера Грузии Теи Цулукиани, об экстрадиции Михеила Саакашвили в Украину «не может быть и речи».

Власти Грузии не собираются выдавать Украине задержанного экс-президента Михеила Саакашвили.

С соответствующим заявлением вступила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, передает Imedi News.

«Говорить об экстрадиции Саакашвили – это юридическая чушь или нонсенс. Если мы говорим о передаче Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, в Украине, то у нас нет никакого желания это делать. В этом нет целесообразности», – заявила она.

«Не может быть и речи о выдаче Саакашвили, и с политической точки зрения я удивлена. Если человек настолько привержен идее жертвовать собой ради идеалов, он не должен желать вернуться в Киев», – добавила она.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что Саакашвили может быть экстрадирован только в случае совершения уголовного преступления в Украине.

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Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, при этом его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан. // УНИАН