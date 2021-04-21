Ґвалтівника з Полонщини відправили за ґрати на 11 років

Вирок суду стосовно 32-річного ґвалтівника пенсіонерки набрав законної сили

Про це Depo.Хмельницький повідомили в облпрокуратурі.

У листопаді минулого року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 32-річний мешканець Полонського району вирішив зґвалтувати свою односельчанку, яка поралась в дворі власного будинку. Кривдник силоміць затягнув 60-річну потерпілу до господарського приміщення, на опір завдав їй удари в голову, від яких вона втратила свідомість.

«Реалізуючи свій злочинний умисел, ґвалтував непритомну жінку, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя, — кажуть правоохоронці. — Отямившись, потерпіла повідомила про цей факт правоохоронців та зловмисника відразу затримали.»

Стороною обвинувачення повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування, що спричинило тяжкі наслідки), та вироком Полонського районного суду йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Не погодившись з призначеним судом першої інстанції покаранням, засуджений оскаржив вирок в апеляційному порядку, однак завдяки принциповій позиції прокуратури його доводи відхилено.