Гид покупателя: Что нужно учесть перед  покупкой наушников

Наушники сегодня — это больше, чем просто способ слушать музыку, они превратились в носимое устройство, способ расширить возможности вашего смартфона, а также, в симбиозе с микрофоном, в средство коммуникации в постковидном мире. Современные модели наушников, кроме того что они могут быть проводные и беспроводные, имеют еще и массу программных функций, таких как активное шумоподавление, окружающий звук и прочих.

Наушники охватывают широкий спектр звуковых периферийных устройств и бывают разных форм и размеров, с разными типами подключения и так далее. Самая основная разбивка наушников происходит по типам ношения:

полноразмерные наушники;

накладные наушники;

наушники-вкладыши;

внутриканальные наушники.

Полноразмерные наушники

С физической точки зрения полноразмерные наушники являются самыми большим видом из основных типов наушников. Такие наушники — это, вероятно, то, что большинство из нас представляет себе, когда кто-то произносит слово «наушники». Они легче воспроизводят точный звук во всем частотном спектре, от суббаса до высоких частот. Их большие драйверы, как правило, динамические, могут одновременно перемещать больше воздуха. Это ключ к громким басовым нотам, что-то, что маленькие гарнитуры, такие как вкладыши, с трудом могут сделать без внедрения систем с несколькими драйверами.

Полноразмерные наушники также более эффективно воссоздают реалистичное ощущение слухового пространства, чем внутриканальные; это часто называют «звуковым ландшафтом». То, как амбушюры охватывают все ухо, означает, что звуковые волны достигают ушей и используют их анатомию, направляя звуковые волны в слуховой проход. Это похоже на то, как мы регулярно передаем звук для обработки в наш мозг.

Как и в случае с плюсами, минусы полноразмерных наушников во многом связаны с их размером. Наушники занимают в вашей гораздо больше места, чем пара проводных или беспроводных наушников внутриканального типа, поэтому они не подходят для мобильного использования.

Накладные наушники

Еще одним популярным типом наушников являются накладные наушники. В отличие от полноразмерных, они сидят прямо на ушах.

Дизайн таких наушников отлично подходит для слушателей, которым нужны многие преимущества полноразмерных наушников без дополнительного веса. Они не так компактны, как крошечные внутриканальные наушники или вкладыши, но часто имеют вращающиеся или складные петли, которые позволяют уменьшить их размер для удобства переноски.

Как и их полноразмерные собратья, в накладных наушниках установлены большие драйверы для последовательного вывода звука. Опять же, поскольку в отсеках для накладных наушников все еще остается свободное место, производители могут вставлять в эти гарнитуры большие батареи.

Надлежащую изоляцию, способность гарнитуры блокировать фоновый шум, сложно поддерживать с помощью накладных наушников. Невинное движение ухом может нарушить посадку и пропустить весь окружающий шум. Это плохо, потому что хорошая изоляция обеспечивает оптимальное качество звука.

В качестве альтернативы, такие наушники могут обеспечить очень эффективную изоляцию, но за счет комфорта. Это верно для с активным шумоподавлением, которые некоторыми ощущаются как сдавливание. Еще один недостаток: хотя их легче носить с собой, чем полноразмерные наушники, они все же довольно громоздки по сравнению с наушниками которые вставляются непосредственно в ушную раковину.

Наушники-вкладыши и внутриканальные наушники

Наушники, которые вставляются непосредственно в ухо, часто называют вкладышами или внутриканальными, являются самыми маленькими из трех типов. Наушники-вкладыши есть за что любить и не любить.

Такие наушники отлично подходят для тренировок или других активных занятий, поскольку они более портативны и часто изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию воды и пота. Они удобны, их можно положить в карман или повесить на шею. Наушники с шумоподавлением тоже на удивление хороши.

Наушники-вкладыши проводные легко запутываются (если только они не поставляются со шнуром, который не запутывается, или если вы не используете пару действительно беспроводных наушников). Их легко потерять. И главное: они не так же хороши, как и их полноразмерные или накладные собратья. Общее качество звука и басов страдает из-за небольшого размера (опять же, если вы не выберете пару наушников премиум-класса).

Если вы покупаете наушники для тренировок, вам нужны наушники-вкладыши. Некоторые модели поставляются с насадками (иногда называемыми «плавниками») для более удобной и надежной индивидуальной подгонки. А некоторые модели имеют оригинальные интеллектуальные и сенсорные функции, так что вы можете отвечать на звонки, переключать плейлисты, отключать звук и тому подобное простым прикосновением.

Что нужно учесть перед покупкой наушников

Вот самые важные вопросы которые нужно задать себе и знать ответ при выборе пары наушников: