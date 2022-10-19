Хабар у $3800 за оренду державного майна – судитимуть посадовця ДП «Укрінтеравтосервіс»
Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника управління ДП «Укрінтеравтосервіс», викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за укладення договору оренди майна державного підприємства (ч. 3 ст. 368 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, начальник управління Державного підприємства вимагав від головного інженера іноземного підприємства неправомірну вигоду за укладення договору оренди майна підприємства – приміщень та автостоянки.
При цьому офіційна орендна плата за користування майном становила 20 тис. грн щомісячно. Разом з цим, додатково орендар мав сплачувати 50 тис. грн готівкою щомісячно безпосередньо начальнику управління.
Посадовця затримали на «гарячому» під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 3800 доларів США, що становило неофіційну плату за перші три місяці оренди майна.
На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції за матеріалами ГВ з протидії системним загрозам управління державою УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.