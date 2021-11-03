Хабар за дозвіл працювати під час карантину — судитимуть заступника начальника райуправління поліції в м. Києві

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з районних управлінь поліції в м. Києві, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності.

Згідно із матеріалами обвинувачення, 38-річний посадовець систематично вимагав та одержував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності та неприпинення їх роботи під час карантинних обмежень.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання поліцейським 25 тис. гривень від керівників закладів харчування.

Правоохоронця затримали 26 квітня 2021 року на «гарячому» під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 13 тис. гривень.

Дії правоохоронця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 325 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося за процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими ТУ ДБР, розташованим у м. Києві за оперативного супроводження Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та сприяння керівництва Головного управління Нацполіції в м. Києві.

Також триває досудове розслідування відносно власника закладів харчування, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України та ч. 1 ст. 325 КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура