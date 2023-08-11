Підприємство незаконно видобувало сланцевий газ на Харківщині

За результатами майже трирічного судового розгляду та принципової позиції обласної прокуратури Господарським судом м. Києва задоволено позов прокурора та визнано недійсними дозвільні документи на користування ділянкою надр загальною площею 108,8 кв. км, балансові запаси яких складають 0,44 млрд куб. м сланцевого газу.

Так, одним із підприємств на території Харківської області за результатами аукціону від Держгеонадр отримано дозвіл на користування надрами, на підставі якого це підприємство здійснювало господарську діяльність із надрокористування.

Разом з цим, органами прокуратури встановлено, що даний дозвіл на користування надрами видано та отримано із порушенням закону. Зокрема, Антимонопольним комітетом визнано дії з продажу спеціального дозволу антиконкурентними та такими, що порушили вимоги Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме в ході аукціону допущено змову учасників з метою спотворення його результатів.

За ініціативою прокурора судом визнано недійсними як дозвільні документи цього підприємства, так і укладені угоди, що надавали можливість використовувати ділянку надр, а також безпосередньо самі результати аукціону.

Прийняття зазначеного рішення обумовлено тривалою та послідовною позицією обласної прокуратури, яка виразилася у неодноразовому апеляційному та касаційному оскарженні необґрунтованих судових рішень про закриття провадження у справі та залишення позову прокурора без розгляду, тобто таких рішень, що фактично перешкоджали розгляду справи по суті, позбавляючи прокурора права на доступ до правосуддя та можливості захистити інтереси держави у такій надважливій сфері, як користування природними ресурсами та можливості доведення своєї правової позиції в суді.

Лише за результатами касаційного перегляду справи Верховним Судом двічі задоволено касаційні скарги обласної прокуратури, необґрунтовані судові рішення скасовані, що призвело до можливості вирішення судового спору по суті, заслуховування доводів прокурора з наданням їм належної правової оцінки та прийняттям законного та обґрунтованого рішення у справі.

Триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Харківська обласна прокуратура