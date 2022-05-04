У Києві судитимуть членів ОЗГ, які обпоювали громадян сильнодіючим препаратом та відбирали речі

Правопорушники знайомились із потерпілими у розважальних закладах та на вулицях, підсипали в алкоголь лікарський препарат та відбирали особисті речі. За скоєне членам угруповання загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення. Щодо організатора, внаслідок дій якого загинув один із потерпілих, суд може прийняти рішення про довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року поліцейські управління міграційної поліції Києва, слідчі та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали етнічну злочинну групу осіб, члени якої обпоювали громадян та вчиняли розбійні напади. Ними виявились четверо чоловіків, 1981, 1986, 1987, 1997 років народження, та жінка, 1980 року народження.

Як розповів начальник управління міграційної поліції столичного главку Денис Дем’янюк, правоохоронці затримали членів організованої злочинної групи у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що правопорушники знайомились з громадянами у розважальних закладах і на вулицях та пропонували їм випити алкоголь. Далі вони непомітно підсипали у напій потерпілих сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті втрачали свідомість. Після зловмисники заволодівали майном громадян, знімали гроші із банківських карток або перераховували кошти на інші рахунки мобільних додатків. Внаслідок дій організатора злочинного угруповання один із потерпілих помер».

Стосовно 40-річного організатора слідчими проводилось досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу: п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 4 ст. 187– розбій, вчинений організованою злочинною групою, та ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна або довічне ув’язнення. Дії інших учасників кваліфіковані за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою. За скоєне їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування стосовно організатора та членів злочинної групи та скерували обвинувальний акт до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва