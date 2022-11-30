Тернополянин віддав шахраю майже 25 тисяч, оформлюючи документи

Чоловік – інвалід першої групи, має проблеми зі здоров’ям. З метою додаткового обстеження збирався їхати за кордон і почав для цього виготовляти документи.

В інтернет-мережі знайшов оголошення про послуги зі швидкого оформлення усіх паперів. Він зв’язався з людиною, передав йому копії необхідних довідок. За свої послуги невідомий попросив спочатку аванс 8800 гривень, а згодом написав перерахувати ще 16 тисяч і пообіцяв відіслати готові документи.

Потерпілий оплатив усю суму. Проте не отримав жодних документів для виїзду за кордон. Номер телефону також перестав відповідати.

Із заявою житель Тернополя звернувся до поліції. Правоохоронці зареєстрували даний факт, як шахрайство. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області