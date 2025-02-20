Тариф – $15 тисяч: ліквідовано чергову схему незаконного переправлення осіб через держкордон України

Злочинну діяльність двох 27-річних місцевих мешканців викрили слідчі та оперативники Печерського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури.

Ділки підшукували чоловіків, бажаючих уникнути мобілізації, й пропонували їм «трансфер» до кордону з республікою Молдова, де військовозобов’язані в обхід пунктів пропуску перетинали кордон й надалі прямували до країн Європейського союзу. Вартість такої послуги для «клієнтів» коштувала 15 тисяч доларів.

Слідчі затримали двох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними повної суми за «послугу» від клієнта.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення через державний кордон України. За клопотанням слідчих, Печерським районним судом відносно підозрюваних обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статі передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В межах розпочатого кримінального провадження поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть буди причетні до цієї злочинної схеми.

Відділ комунікації поліції Києва