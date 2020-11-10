На Хмельниччині за підозрою у вбивстві тещі затримали 48-річного чоловіка

Вбивство сталося 7 листопада під час вечері, яка не обійшлась без спиртного. У ході застілля між 48-річним затриманим та його 41-річною співмешканкою виникла суперечка. За дочку заступилась 59-річна матір. Тоді зловмисник схопив дерев’яну табуретку і почав бити нею тещу по голові. У результаті від отриманих травм жінка померла на місці.

Далі співмешканці просто накрили тіло покривалом, а 9-річному синові жінка сказала, що бабуся вже спить. Саме хлопчик і розповів сусідові, що щось із бабусею не так, бо до обіду наступного дня та так і не встала.

Чоловік одразу ж повідомив про підозрілу ситуацію поліцейському офіцерові громади, а той вже викликав на місце події слідчо-оперативну групу.

Зловмисник у скоєному зізнався і запевняв, що вже ось-ось мав іти до поліції.

Чоловіка затримали в порядку, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. // Вартові еспресо