У Вінниці взято під варту рецидивіста, який забив до смерті чоловіка

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури 48 річному вінничанину повідомлено про підозру у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 19.06.2024 близько 5-тої години ранку у квартирі одного з спальних районів обласного центру між нетверезими господарем та гостями виник побутовий конфлікт. Раніше судимий гість наніс дерев’яним предметом множинні удари в область голови та тіла 56-річному господарю оселі.

Потерпілий від отриманих травм помер на місці події.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури