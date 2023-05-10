На Закарпатті судитимуть зловмисника, який залякував представників єврейської нацменшину та своїми діями порушував рівноправність громадян

Співробітники Ужгородського районного управління поліції у співпраці зі Службою безпеки України провели ряд оперативних заходів та на початку квітня цього року викрили зловмисника, який підозрюється у розпалюванні ворожнечі і ненависті до єврейського народу.

Правоохоронці провели усі необхідні слідчі дії та зібрали достатньо доказів того, що саме обвинувачений в грудні минулого року розписав стіну в центральній частині Ужгорода антисемітськими надписами, в яких закликав до вбивства представників нацменшини. Крім цього правоохоронці встановили, що саме зловмисник надсилав на електронну адресу лідера єврейської меншини в Закарпатті погрози, в яких зазначав, що прагне знищення всього їхнього народу.

Станом на сьогодні слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, завершили досудове розслідування та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду.

Зловмиснику інкримінують ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України, тобто Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. За скоєне йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області