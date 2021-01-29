У Броварах зі стрільбою затримали серійного викрадача автомобілів, який нібито «сидить» під домашнім арештом

Вчора вночі приблизно о 22:30 викрали автомобіль ACURA. За хвилин 15 власник машини повідомив поліцію. Ще за хвилин 15 через камери «Безпечне місто» авто було помічено на Броварському проспекті, воно рухалось в напрямку Броварів.

Біля Броварів поліція намагалася зупинити авто.

На вимогу водій ACURA не зупинився, а протаранив патрульний PRIUS, після чого в нього почали стріляли. І вже за кілька кілометрів під селищем Требухів ACURA, втративши контроль, протаранила вантажівку. Водій вибіг з автівки у поле і там спробував заховатись. Але його швидко знайшли та затримали.

Щодо викрадача АКУРИ, є інформація, що це досвідчений авто угонщик, Васильєв Вадим Олександрович, який наразі перебував під слідством одразу за кількома кримінальними провадженнями та мав бути під домашнім арештом, але бачите — знову викрав машину!

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