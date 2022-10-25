Поширення злочинного впливу та вимагання коштів: у Харкові судитимуть так званого «кримінального авторитета»

Як встановили поліцейські, маючи за плечима чималий кримінальний досвід, місцевий мешканець організував діяльність злочинної групи. Учасники «спеціалізувалися» на вимаганні коштів у мешканців та підприємців Лозівського району.

У липні минулого року оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції затримали лідера угруповання та його спільника. Погрожуючи застосуванням фізичного насилля до потерпілого та його родичів, вони вимагали у підприємця 5 000 доларів США неіснуючого боргу. Тоді обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

В ході слідства поліцейські зібрали докази причетності «кримінального авторитета» до скоєння ще одного правопорушення. У вересні 2022 року слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт за погодженням із Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду.

Раніше до суду була скерована справа стосовно обвинуваченого та його спільника за фактом вимагання.

За встановлення або поширення злочинного впливу обвинуваченому може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України