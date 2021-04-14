На Кіровоградщині група осіб розповсюджувала психотропи під виглядом пігулок для схуднення

Працівниками управління по боротьбі з наркозлочинністю ДБН Національної поліції України, відділом детективів слідчого управління поліції області та відділом кіберполіції в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументовано незаконну діяльність 5 осіб, які здійснювали реалізацію заборонених до немедичного вживання препаратів.

За матеріалами слідства, продавці психотропних засобів знаходили осіб, готових придбати «диво-препарат», здатний допомогти їм стати стрункішими, отримували передплату, а потім надсилали пігулки покупцям за допомогою поштових сервісів.

Під час санкціонованих обшуків, які проводилися одночасно за шістьма адресами, правоохоронці виявили та вилучили кілька тисяч банок та блістерів з десятками різних найменувань медичних препаратів, чеки про грошові перекази, записні книжки з даними клієнтів, оргтехніку, пластикові платіжні картки, готівкові кошти, отримані від продажу психотропних засобів.

Вказані медичні препарати, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, і є забороненими до немедичного вживання.

Зразки вилучених препаратів направлено для проведення експертиз.

Поліцейські продовжують розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За матеріалами управління боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградській області

Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України