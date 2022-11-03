На Вінниччині затримали зловмисника, який утік з виправної установи

Поліцейські затримали 21-річного розшукуваного на території автовокзалу в м. Ладижин. Йому загрожує ув’язнення терміном до 3 років.

2 листопада близько 12.30 до поліції звернулася адміністрація виправного центру з повідомленням про втечу з установи засудженого.

За словами начальника Відділення поліції № 3 Гайсинського районного управління поліції Михайла Литвинова, 21-річний уродженець Житомирської області у виправному центрі відбуває покарання у вигляді обмеження волі терміном на 1 рік за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту).

На пошук зловмисника було задіяно весь особовий склад підрозділу поліції. Поліцейські перевіряли нежилі будинки, магазини, заклади харчування, підвальні приміщення, прочісували лісові масиви. Розшукали втікача на території міського автовокзалу.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом слідством розпочато розслідування за ч. 1 ст. 390 Кримінального кодексу України (самовільне залишення місця обмеження волі, вчинене особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі).

За такий злочин передбачено покарання – до 3 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області