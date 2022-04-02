Хабар за оренду держмайна на Прикарпатті – судитимуть керівника підрозділу НААН

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно керівника державного підприємства одного із підрозділів Національної академії аграрних наук України, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Під час досудового розслідування посадовець визнав свою вину та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Виконувача обов’язків директора філії держпідприємства було викрито в січні 2022 року, після одержання частини неправомірної вигоди – 43,5 тис. грн за передачу в оренду майнового комплексу та сприяння в подальшому викупі держмайна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Обвинувальний акт разом з угодою прокуратура скерувала до суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура