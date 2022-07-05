Понад ₴1 мільярд збитків громадянам та державі – викрито керівника та учасників злочинної організації

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівнику та трьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами та нерухомим майном фізичних і юридичних осіб, ухиленні від сплати податків, підробленні документів, а також легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191,ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, з 2014 року по 2021 рік на території м. Києва діяла злочинна організація, до якої входило більше 25 чоловік. Вони привласнювали грошові кошти фізичних і юридичних осіб та легалізовували доходи через банківські рахунки. Для цього було створено понад 200 юридичних осіб. Також учасники злочинної організації здійснювали несанкціоноване втручання в Державні реєстри та за цими юридичними особами незаконно реєстрували нерухоме майно для подальшого заволодіння ним.

Внаслідок таких дій злочинної організації фізичним та юридичним особам, а також державним інтересам спричинено понад 1 млрд грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України та ДЗІСД Нацполіції України. Вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора