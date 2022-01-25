Хабар за реєстрацію спецтехніки за підробленими документами – судитимуть буковинця

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя Дністровського району області за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, а також підробки та використання підроблених офіційних документів (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, обвинувачений одержав 25 тис грн за вплив на посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області щодо безперешкодної реєстрації сільськогосподарської та спеціальної техніки, а також видачі відповідних свідоцтв. Крім того, підробив договір купівлі-продажу сільгосптехніки та висновки спеціаліста з проведення обстеження на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури