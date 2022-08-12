Заарештовано активи одеського депутата від «ОПЗЖ», який хотів створити «ОНР»

Подільський суд Києва постановив передати АРМА активи депутата Одеської міськради від “ОПЗЖ”, якого слідство підозрює у колабораціонізмі.

Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН.

Загалом заарештовано 63 тис. 307 доларів, 3,7 тис. євро та 92 тис. 815 грн, які вилучили під час обшуків. Також в ухвалі йдеться, що, за даними слідства, цей депутат разом з однопартійцями проводив колабораціоністську діяльність з метою проголошення “Одеської народної республіки”.

“За версією органу досудового розслідування, депутати Одеської міської ради від політичної партії «Опозиційна платформа за життя» (…) з метою здійснення колабораційної діяльності проводять на території м. Одеси та Одеської області заходи спрямовані із залучення громадян для розбудови власної мережі виправдовування та визнання правомірною військову агресію Російської Федерації з метою проголошення Одеської Народної Республіки”, _ йдеться в ухвалі.

Також слідство встановило, що керівник охорони депутата у ході розмови з військовослужбовцем запропонував за грошову винагороду долучитись до підтримки агресії рф проти України та здійснювати заходи корегування вогню військового флоту рф, який базується у Чорному морі.

На колабораціонізм також просять перевірити нардепа Антона Яценка, який раніше був членом “Партії регіонів”, через його ймовірні зв’язки з підозрюваним у держзраді нардепом Олексієм Ковальовим, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.

Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. Як розповів Дикун, свого часу Яценко працював під його керівництвом.