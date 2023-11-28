На Шепетівщині молодик завдав важких поранень своєму знайомому

21-річному шепетівчанину доведеться відповідати за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 8 років позбавлення волі.

Події мали місце 24 листопада близько 23:30 години в одному з розважальних закладів Шепетівки. Молодик під час сварки з давнім знайомим наніс опоненту два удари ножем в область стегна та живота. Після скоєного втік.

34-річного потерпілого «швидкою» терміново доправили в реанімаційне відділення Шепетівської багатопрофільної лікарні. У нього діагностували важкі травми. Чоловіка прооперували, наразі його стан стабільний.

До поліції звернулись лікарі. Правоохоронці оперативно встановили особу нападника — ним виявився 21-річний місцевий житель. Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області