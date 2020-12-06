В Виннице рецидивист «под кайфом» уходил от полиции с 7 этажа через окно

В Виннице задержали 31-летнего мужчину. Накануне злоумышленник избил и ограбил свою сожительницу, угрожал расправой собственной матери. Чтобы не попасть в руки полицейских он выпрыгнул с седьмого этажа на дерево.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

По словам начальника Жмеринской полиции Анатолия Присяжнюка, после поступления заявления от пострадавших в полицию, стражи порядка установили, что злоумышленник находится в квартире своих знакомых в г. Виннице на седьмом этаже. Когда полицейские подошли к помещению, человек выбрался из квартиры через окно, спустившись по дереву вниз.

Правонарушитель не получил существенных повреждений и пытался спастись бегством. Вскоре полицейские его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.

31-летний злоумышленник неоднократно судимый за грабежи, кражи, хулиганство и мошенничество. Он фигурант уголовного производства по факту грабежа, которое сейчас слушается в суде.

По факту ограбления женщины следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 УК Украины. Задержанному грозит до шести лет заключения. // vinnytsianews.com