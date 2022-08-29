На Хмельниччині у ДТП загинули троє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 28 серпня, близько 14:00 години на дорозі поблизу с. Кудринці Хмельницького району.

Автомобіль «ВАЗ 2101» під керуванням 38-річного жителя с. Кудринці зіткнувся з автівкою «Кіа Соренто», за кермом якої перебував 42-річний хмельничанин.

У результаті ДТП водій автомобіля «ВАЗ 2101» та двоє його пасажирок 38 та 63 років від отриманих загинули на місці події. 51-річна пасажирка автомобіля «Кіа» отримала тілесні ушкодження.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області