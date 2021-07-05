В Северодонецке мошенники выманили у пенсионерки почти 50 тысяч гривен

В полицию Северодонецка поступило сообщение 80-летней местной жительницы о том, что ей на стационарный телефон позвонила женщина, которая назвалась ее племянницей и сообщила, что в городе Луганске по её вине произошло ДТП и ей необходимы деньги на операцию другому мужчине, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Женщина также сообщила, что за деньгами придет ее знакомый. Также с заявительницей общался неизвестный, представившийся следователем и сообщил, что деньги необходимы для того чтобы не возбуждать уголовное дело.

После разговора заявительница отдала неизвестному 5000 грн, 1200 долларов США, 150 евро, 2000 российских рублей и свою пенсионную банковскую карточку, с которой в дальнейшем было снято 34000 грн.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники Управления уголовного розыска и полиции Северодонецка и других оперативных служб полиции Луганщины установили, что к совершению данного преступления причастны 43-летний мужчина и его 30-летняя жена, которые решили таким образом организовать семейный бизнес.

Семейную пару, жителей Северодонецка, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит наказание виде лишения свободы до трех лет. На данный момент полицейскими проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

В рамках уголовного производства открытого по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) следователи, под процессуальным руководством прокуратуры, после объявления задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения. // 06452.com.ua