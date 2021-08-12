Львівську вчительку звинуватили у загибелі учня на водоспаді Кам’янка

Класна керівниця Людмила Гребень супроводжувала школярів під час трагічної екскурсії

Людмила Гребень працює вчителькою музики у львівській школі №82. Вона також була класною керівницею 6-В класу, де вчився загиблий учень – 12-річний Артем Прадєд-Янчак.

Нагадаємо, що він загинув 2 червня під час шкільної екскурсії на водоспад Кам’янка у національногому природному парку «Сколівські Бескиди». Намагаючись зробити селфі, Артем Прадєд-Янчак послизнувся на камінні і впав у водоспад. При цьому він зачепився ногою за коріння і захлинувся водою.

Загалом групу з 44 школярів львівської школи №82 супроводжували п’ятеро дорослих – троє вчителів і двоє батьків. Після загибелі хлопчика 45-річну класну керівницю Людмилу Гребень госпіталізували з серцевим нападом.

Тепер 45-річна Людмила Гребень постане перед судом за звинуваченням у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ст 137 ч. 2 ККУ), санкція цієї статті передбачає від трьох до п’яти років ув’язнення.

Директор парку «Сколівські Бескиди» Василь Приндак розповів ZAXID.NET, що після загибелі школяра захист навколо водоспаду зробили надійнішим. «Від того часу ми вже обгородили верхню частину водоспада сіткою, а в нижній частині замінили загородження з дерев’яного на металеве. Також зробили додатковий загороджений оглядовий майданчик», – стверджує Василь Приндак.