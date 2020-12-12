За торгівлю метадоном мешканцю Київщини загрожує 8 років за ґратами

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів (ч.1 ст.307 КК України ).

Так, мешканця м.Боярка, затримано правоохоронцями за зберігання синтетичного опіоїду з метою подальшого збуту. Окрім метадону, у підприємливого ділка вилучено кілька пакунків канабісу та більше 100 тисяч гривень грошових коштів.

Наразі у кримінальному провадженні тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури