Підозру отримав черговий рецидивіст, який ошукував людей з-за ґрат. Про підозри його охоронцям, операм і т.д. не пишуть

Фігурант в інтернет-мережі «продавав» вигадані ноутбуки та гаджети. Правоохоронці довели причетність неодноразово судимого фігуранта до 7 злочинних епізодів. Оперативники та слідчі встановлюють осіб, які б могли постраждати від дій зловмисника.

За словами начальника відділу поліції № 1 Вінницького райуправління Сергія Синявського, у ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що неодноразово судимий за майнові злочини чоловік під час відбування покарання створював фейкові оголошення з продажу вигаданих ноутбуків та мобільних телефонів.

Під час спілкування з потенційними покупцями, він просив надіслати йому гроші для завдатку або ж повністю оплатити замовлення. Ув’язнений вказував банківські рахунки своєї знайомої, на які потерпілі перераховували кошти. Аби легалізувати гроші, видурені у людей, зловмисник замовляв своїй подрузі різні товари, які остання мала придбати та передати йому до в’язниці.

Після того, як зловмисник отримував бажане – на зв’язок із потерпілими більше не виходив.

Відомо, що від дій фігуранта постраждали жителі з різних регіонів країни.

Загальна сума збитку, завдана злочинними махінаціями засудженого, становить понад 46 тисяч гривень.

Крім того, під час обшуку в ув’язненого виявили паперові згортки канабісу, який він зберігав для власного споживання.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 209 ККУ (Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. За вчинення таких дій зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення.

Наразі поліція встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до злочинних дій.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області