У Кам’янці-Подільському затримали чоловіка, який вимагав у жінки гроші, погрожуючи вбивством
30-річному кам’янчанину слідчі вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
21 травня слідчі слідчого управління спільно з колегами з управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури та силової підтримки спецпризначенців затримали правопорушника, який займався вимаганням.
Поліцейські встановили, що чоловік під надуманим приводом, погрожуючи вбивством, вимагав у місцевої жительки тисячу доларів США.
Після того, як жінка перерахувала на його картку зазначену суму у гривневому еквіваленті, зловмисника затримали.
Наразі слідчі вже оголосили фігурантові про підозру за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. На період досудового розслідування суд взяв його під домашній арешт.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet