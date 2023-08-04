Харків’янина судитимуть за аферу з нерухомістю

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами пособництва у підробленні офіційних документів, використання завідомо підроблених документів та шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 України).

За даними слідства, на початку січня 2022 року зловмисники, серед яких був обвинувачений, розробили шахрайську схему заволодіння нерухомістю. Йдеться про квартиру, розташовану по вул. Достоєвського у Харкові, загальною площею 46, 5 кв. м. Її ринкова вартість складає майже 850 тис. грн.

Колишній наймач цієї квартири помер ще у 2018 році, її законним власником була Харківська міська територіальна громада в особі Харківської міської ради. Однак у шахраїв були інші плани.

Злочинці організували проведення державної реєстрації за обвинуваченим права власності на цю нерухомість, яка йому ніколи не належала. Для проведення реєстрації надано підроблені документи, зокрема свідоцтво про право власності на житло і довідку, нібито видану Харківським міським бюро технічної інвентаризації.

У подальшому обвинуваченим вказану квартиру було передано третій особі.

Внаслідок таких дій обвинуваченого, вчинених ним у групі з іншими особами, Харківській міській територіальній громаді завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі встановлюється коло всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суд м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура