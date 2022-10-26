На Тернопільщині викрито групу осіб, що систематично розкрадали майно підприємства – виробника запчастин до елітних авто
Під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури викрито і повідомлено про підозру групі осіб, які налагодили схему розкрадання та реалізації продукції із заводу – виробника комплектувальних до елітних автомобілів (ч. 4 ст.185 КК України).
За даними слідства, п’ять працівників заводу систематично виносили з його території запчастини, які використовують в процесі виробництва кабелів для автомобілів. Крадену продукцію вони передавали замовникам – двом підприємцям, що продавали товар через свої інтернет-магазини.
Правоохоронці затримали працівників підприємства під час чергової передачі крадених запчастин реалізаторам.
За місцями проживання фігурантів проведено обшуки. У них вилучили два елітні автомобілі, 111 тисяч гривень, 6500 доларів США та крадену продукцію.
Трьом фігурантам справи вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави від триста тисяч до понад півмільйона гривень.
Щодо ще двох – клопотання про взяття їх під варту в даний час вирішуються судом.
Заходи з викриття злочину проводились спільно з детективами слідчого управління ГУНП в області та співробітниками обласного управління карного розшуку.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури