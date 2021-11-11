Пам’ятайте, що у дні «тотальних розпродажів» активізуються і аферисти

Цього року до кіберполіції надійшло вже понад 35 тисяч звернень громадян щодо онлайн-шахрайств.
Для того, щоб ваш Інтернет-шопінг був безпечним та приносив лише позитивні емоції, дотримуйтеся порад кіберполіції
купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах, надайте перевагу післяплаті
для онлайн-шопінгу заведіть віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для оплати
не повідомляйте нікому термін дії картки, CVV та PIN-код
у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери
перевіряйте правильність назви необхідного сайту: один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт
не сплачуйте онлайн-покупки, коли підключені до загальнодоступної мережі Wi-Fi