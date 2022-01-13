Судитимуть військового, який зі знайомим забив до смерті чоловіка

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Одеської області та його знайомого, які забили до смерті чоловіка.

Обвинувальний акт направлено до суду.

В ніч на 18 липня 2021 року військовослужбовець разом зі своїм раніше судимим знайомим, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, забили ногами чоловіка через те, що їм не сподобалось татуювання на його плечах.

Військовий зі знайомим продовжували бити чоловіка навіть тоді, коли той лежав на землі без свідомості. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні.

Військовослужбовець та його знайомий обвинувачуються в умисному вбивстві з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.