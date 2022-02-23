Резонансне вбивство вчителя у Великому Березному – прокуратура домоглася повернення провадження на розгляд апеляційного суду

За підтримання обвинувачення Офісом Генерального прокурора Верховний Суд розглянув касаційну скаргу Закарпатської обласної прокуратури і повернув на новий апеляційний розгляд провадження щодо резонансного вбивства вчителя у смт. Великий Березний.

Подія трапилася у грудні 2011 року. У вбивстві з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України) обвинувачували місцевого мешканця, який тривалий час переховувався від правоохоронців. Згідно із зібраною слідством інформацією, чоловік своїм автомобілем посеред проїзної частини заблокував проїзд потерпілому. Після цього вийшов і безпричинно здійснив постріл у бік вчителя, поранивши його в обличчя. Коли останній намагався втекти, закарпатець ще кілька разів вистрілив із рушниці в чоловіка. Від отриманих травм той помер у лікарні, куди його госпіталізували.

Вперше вирок у цій справі Мукачівський міськрайонний суд ухвалив у 2018 році, безпідставно змінивши обвинувачення на хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України), і засудив чоловіка до 4 років позбавлення волі. Тоді в апеляції прокурори довели незаконність цього вироку і справу знову повернули на розгляд суду першої інстанції.

Повторний розгляд завершився виправдувальним вироком, який у 2020 році колегія суддів Мукачівського міськрайонного суду винесла обвинуваченому. На думку прокурорів, суд при цьому не врахував ряд наданих стороною обвинувачення доказів. Маючи на меті досягнути справедливого покарання за зухвале вбивство, прокуратура подала апеляційну скаргу. Однак, у липні 2021 року Львівський апеляційний суд відмовив у її задоволенні і залишив вирок, яким чоловіка виправдано, без змін.

Позиція прокурорів щодо незаконності, необґрунтованості і невмотивованості рішень судів першої та апеляційної інстанції і слугувала приводом до подання касаційної скарги. Наразі, коли її задоволено, Закарпатська обласна прокуратура, використовуватиме всі можливості для притягнення винного до передбаченої законом відповідальності. Позиція обвинувачення залишається незмінною – позбавлення волі особи на 15 років.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури