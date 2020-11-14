У Києві знайшли тіло молодої дівчини з ознаками насильницької смерті

13.11.2020 близько 15 год. 27 хв. на території Голосіївського лісу поблизу будинку № 60/3 по вул. Ягідній було виявлено труп молодої дівчини з ознаками насильницької смерті.

На даний час особу потерпілої не встановлено.

Прикмети:

на вигляд 25 – 40 років, зріст приблизно 165 – 175 см, середньої статури, обличчя овальне, темно-русе волосся до плечей, ніс прямий, губи тонкі, брови дугоподібні, підборідок прямий. Передні верхні зуби мають дефект у вигляді щерблення. Вуха зі слідами проколів, сережки та будь-які прикраси відсутні. Нігті на руках не фарбовані, руки не доглянуті.

На момент огляду одягнута в:

— куртку матерчасту, чорного кольору до поясу на ґудзиках з штучним хутром світло сірого кольору на ворітнику та рукавах;

— сукня до колін світлого кольору, ближче до бежевого (молочного кольору) з комірцем;

— білого кольору шарф;

— колготки тілесного кольору, щільністю 40 ден;

— бюстгальтер кольору хамелеон, розмір 1,5 — 2, об’єм грудей приблизно 75 см;

— спідня білизна «бікіні» чорного кольору в сіточку з візерунками у вигляді квітів;

— взуття 36 – 37 розміру, ботфорди чорного кольору на підборах, халява з замші без замків до колін та основа з шкіро – замінника.

Біля потерпілої знаходилася косметичка золотистого кольору зкосметикою.

Якщо вам відомі анкетні дані потерпілої, а також будь які відомості про підозрювану особу просимо повідомити працівників поліції ГУНП у м. Києві за наступними номерами телефонів:

чергова частина 067-624-82-45; 044 -279-66-00 або 102.

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