Хакер з Виноградівщини здійснював покупки за рахунок своїх клієнтів

На Закарпатті співробітники відділу протидії кіберзлочинам знайшли чоловіка, який незаконно отримував доступ до приватних даних користувачів

Як встановили поліцейські, 39-річний житель села Олешник Виноградівського району розробив програмне забезпечення для взлому аккаунтів користувачів соцмереж. Його він продавав у спеціально створеному каналі в одному із загальнодоступних мессенджерів.

Клієнти, які придбали програму та встановили її на своєму гаджеті, отримують можливість зламати аккаунти користувачів соцмереж. Сам же хакер отримує віддалений доступ до комп’ютерів користувачів, після чого використовував їхні дані для проведення Інтернет-покупок та інших махінацій із ціллю власного збагаченням. Поліція задокументувала вже 7 таких фактів. // Голос Карпат