Харків’янин намагався підпалити екскохану через розрив стосунків

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка за фактами закінчених замахів на умисне вбивство, пошкодження майна шляхом підпалу та за фактом крадіжки (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 185 КК України).

За даними слідства, 19 лютого 2022 року чоловік прийшов до магазину, розташованого по вул. Бучми, де працювала продавчинею його колишня дівчина, якій 23 роки. Незадовго до цього вона повідомила чоловіку, що розриває стосунки з ним та більше не бажає спілкуватись.

Обурений чоловік попросив продати йому цигарки, і коли продавчиня підійшла до нього ближче, облив її легкозаймистою рідиною. Потім підпалив папірці, які приніс із собою, і став їх кидати у колишню кохану, щоб на ній спалахнув одяг. Однак дівчині вдалося сховатися за стійку з товаром, і тоді чоловік підпалив пакет, що лежить на підлозі, внаслідок чого прилавок спалахнув.

Дівчина вчасно змогла вибігти через запасний вихід, про який зловмисник не знав, чим зберегла своє життя.

Скориставшись виниклою пожежею та тим, що у магазині нікого немає, зловмисник перехилився через прилавок і вкрав із каси виручку магазину.

Обвинувальний акт направлено до Октябрського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура