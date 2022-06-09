Харків’янин намагався зарубати друга сокирою

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 47-річному харків’янину за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 червня у квартирі в Основ’янському районі м. Харкова двоє чоловіків розпивали спиртні напої. Між ними виникла суперечка, у ході якої господар квартири схопив сокиру та вдарив нею свого опонента по голові.

49-річного потерпілого доставлено до лікарні та прооперовано.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура