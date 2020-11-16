В Харькове посреди улицы обнаружили труп женщины

В Харькове на улице Амурская нашли мертвой 45-летнюю женщину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

«Сообщение об обнаружении тела женщины по улице Амурской поступило в полицию 15 ноября около 18:00. Погибшей оказалась 45-летняя жительница города. На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Тело гражданки направлено в морг для установления причины смерти», — заявили правоохранители.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что устанавливаются все обстоятельства гибели женщины.