Судитимуть поліцейського, який за гроші допомагав колегам швидко оформлювати соцвиплати

Слідчі Територіального управління ДБР у Полтаві направили до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного із секторів Нацполіції в Харківській області, який «за відкати» прискорював оформлення соціальних виплат поліцейським.

За даними слідства, правоохоронець пропонував своїм колегам допомогу у прискоренні отримання соцвиплат, у швидкому проходженні медичної комісії для оформлення інвалідності тощо. За свої «послуги» він вимагав від 10 до 20% з нарахованої суми.

2 листопада 2020 року слідчі ДБР затримали поліцейського після одержання 10 тис. грн за вирішення питання виплати підвищеної вихідної допомоги та оформлення пенсії одному із поліцейських. В іншому епізоді слідчі встановили отримання поліцейським 20 тис. гривень.

Поліцейський обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.1, 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та ДВБ Нацполіції.

ДБР