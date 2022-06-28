На Вінниччині дії керівниці підприємства завдали збитків екології регіону на суму понад мільйон гривень

43-річна директорка філії державного підприємства, ігноруючи дотримання встановлених чинним законодавством спеціальних правил, сприяла в накопиченні небезпечних відходів тваринного походження у непристосованому для цього місці. Злочинні дії службової особи призвели до забруднення земельної ділянки площею 1,3 гектара.

Слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва прокуратури області повідомили про підозру директорці філії державного підприємства у Хмільницькому районі у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 239 ККУ (Пособництво у забрудненні земель речовинами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей та довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля та ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість).

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисниця протягом 2019 — 2021 років, не врахувавши виробничих потужностей підприємства в повному обсязі переробляти отримані небезпечні відходи тваринного походження, сприяла у систематичному їх розміщенні та накопиченні на непристосованій території.

Своїми діями керівниця створила небезпеку для довкілля та жителів населених пунктів. Експерти встановили, що державі завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень, а концентрація показників ґрунту значно перевищує допустимий рівень.

Відділ комунікації поліції Вінницької області