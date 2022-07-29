За реалізація стадіону «Ювілейний» у Сумах зі збитками в ₴385 млн. судитимуть заступника начальника Управління державної виконавчої служби
Сумською обласною прокуратурою 28 липня 2022 року затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області, зловживання повноваженнями якого з метою отримання неправомірної вигоди завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК України).
За даними слідства, обвинувачений, використовуючи повноваження державного виконавця, на підставі виконавчого провадження про стягнення заборгованості з АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» на користь групи стягувачів виніс постанову про накладення арешту на частку боржника, в тому числі стадіон «Ювілейний».
Однак перед подачею заявки про реалізацію майна на торгах державний виконавець не залучив спеціаліста для проведення його оцінки, а самостійно визначив його вартість не за ринковими цінами, як це передбачено.
Відтак 30 грудня 2020 року товариство з обмеженою відповідальністю «Північ Агро Сервіс» придбало стадіон за 8 мільйонів 120 тисяч гривень, хоча його ринкова вартість 395 млн грн, а відповідно 99,9% корпоративних прав частки в статутному капіталі підприємства – 392, 9 млн грн.
Такі незаконні дії заступника начальника Управління державної виконавчої служби завдали АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» збитків на суму 385 млн грн.
Досудове розслідування завершено Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet