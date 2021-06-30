За незаконний видобуток нафти судитимуть двох мешканців Чернігівщини

За процесуального керівництва прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Прилуцького району за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення — нафти (ч. 2 ст. 240 КК України).

За даними слідства, обвинувачені, за попередньою змовою, не маючи спеціального дозволу, самостійно встановили кран та облаштували для незаконного видобутку недіючу нафтову свердловину, розташовану поблизу одного із сіл Ніжинського району. З неї вони незаконно видобували нафту, завдавши державі збитків на понад 1,2 млн грн.

З метою відшкодування завданої шкоди прокуратурою до обвинувачених заявлено цивільний позов. На їхнє рухоме та нерухоме майно накладено арешт.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури