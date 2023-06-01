Повідомлено про підозру чотирьом експравоохоронцям, які на початку війни зривали українські прапори в Запорізькій області

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом колишнім правоохоронцям з селища Якимівка Мелітопольського району Запорізької області.

У перші дні окупації селища російськими військами фігуранти стали зривати прапори та герби України, замальовували державні символи. Такими діями вони намагались сподобатися окупантам. Також зрадники збирали та надавали ворогу перелік місцевих правоохоронців, учасників АТО/ООС.

Пізніше вони працевлаштувались до фейкового правоохоронного органу – «управління внутрішніх справ по Мелітополю та Мелітопольському району».

Зараз зрадники агітують населення до співпраці з ворогом, проводять обшуки та вилучають майно у місцевого населення.

Всім чотирьом особам заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Нагадаємо, що ДБР нещодавно повідомило про підозру зраднику з Бердянська, який разом зі спецслужбами рф вилучав майно у місцевих мешканців.

Державне бюро розслідувань