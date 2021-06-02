За шахрайство у великих розмірах затримано заступника Голови Чернігівської ОДА та його спільника (відео)

Слідчі Територіального управління ДБР у Києві 1 червня затримали заступника Голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський».

За попередньою інформацією, громадянин України, який представився керівником готелю, за «винагороду» у 160 тис доларів США гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.

Гроші призначалися заступнику Голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за значно заниженою вартістю.

Для реалізації задуманого посередник познайомив учасника торгів з посадовцем.

Стартова ціна єдиного майнового комплексу «Готель «Слов’янський», що розташований на мальовничому березі Десни у Новгород-Сіверському, становить понад 26 млн грн. без ПДВ.

Оперативники ДБР затримали спільників. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4. ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

ДБР