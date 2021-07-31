На Прикарпатті учасників злочинної групи підозрюють у придбанні та збуті фальшивих грошей

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури чотирьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті підроблених грошей в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 199 КК України).

За даними слідства, підозрювані, серед яких раніше судимі особи, придбавали підроблені гроші – гривні та в подальшому збували їх підприємцям в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Затримано підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України з підробленими банкнотами на суму понад 240 тис грн. Наразі одного із них оголошено в розшук.

Триває слідство.

Заходи з викриття здійснювали працівники Головного управління Нацполіції в області.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури