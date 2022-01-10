Апеляційний суд скасував рішення про компенсацію ₴8,6 млн. особі за 5 місяців під слідством

Київський апеляційний суд скасував рішення, яким особі стягувалося 8,6 млн гривень моральної компенсації за незаконні дії органів досудового слідства та прокуратури.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанову від 22 грудня.

У 2018 році позивач протягом 5 місяців був підозрюваним у пособництві в замаху на заволодіння коштами ПАТ «ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Злочинний план зводився до купівлі ПАТ «ДПЗКУ» за штучно завищеною вартістю 99, 9% статутного фонду TOB «Українська Національна Стивідорна Компанія» за 15 мільйонів доларів.

За версією слідства, у змові перебували голова Наглядової Ради ПАТ «ДПЗКУ», голова правління ПАТ «ДПЗКУ» та інші невстановлені службові особи корпорації.

Позивачу як представнику юридичної компанії відводилась роль супроводити угоди між «ДПЗКУ» та компанією- нерезидентом «GRANDBIS HOLDINGS LIMITED».

У березні 2018-го до юриста застосували запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Його автомобіль і нерухомість арештували.

Через п’ять місяців прокурор Генпрокуратури закрила справу щодо трьох підозрюваних (у тому числі, позивача), оскільки не встановлено достатніх доказів для доведення винуватості цих в суді і вичерпано можливості їх отримати.

Після закриття провадження чоловік звернувся із позовом про компенсацію. Саме із цим кримінальним переслідування він пов’язував появу в себе тяжкого захворювання (ураження спинного мозку, що, зокрема, призвело до порушення функціонування кінцівок), від якої довго лікувався, отримавши 2 групу інвалідності.

ТОВ «Українська експертна компанія» проводила психологічне дослідження позивача і оцінила його моральні страждання в орієнтовну суму — 1440 мінімальних заробітних плат.

Згодом Голосіївський райсуд Києва також призначив психологічну експертизу. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердили суму компенсації у 1440 мінімальних зарплат.

Тому в першій інстанції суддя Голосіївського суду Юрій Мазур повністю задовольнив позов і стягнув визначену експертами суму. З урахуванням мінімальної зарплати на червень 2021-го, з держави мали б стягнути 8,64 мільйони гривень.

Офіс Генпрокурора і Державна казначейська служба оскаржили це рішення. Вони повідомили, що предметом експертизи був тільки психологічний стан позивача під час незаконного притягнення до кримінальної відповідальності. Однак жодної медичної документації за цей період експертом не досліджувалось. Жодних пояснень осіб, які не заінтересовані в результатах експертизи, експерт не відбирав. Медична документація, яка досліджувалась під час експертизи, стосується перебування позивача на лікуванні з 16.10.2018 по 12.02.2019 року, тобто, після закриття справи. При цьому, стан здоров’я позивача до притягнення його до кримінальної відповідальності взагалі не враховано.

Апеляційний суд рішення скасував, але з інших причин, — тому позов був заявлений до неналежного відповідача.

Позов мали пред’явити до органу державної влади, дії якого призвели до завдання шкоди, тобто в даному випадку до Офісу Генпрокурора. Але єдиним відповідачем чомусь була Державна казначейська служба України, яка тільки списує кошти з державного бюджету. Натомість Офіс Генпрокурора залучався лише як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору.

Саме позивач, звертаючись з позовом до суду, визначає коло відповідачів. За клопотанням позивача суд до закінчення підготовчого провадження міг залучити співвідповідача чи замінити відповідача, але подібних клопотань не надходило.

Апеляційний суд формувати склад учасників справи і залучати співвідповідачів не може. Відтак рішення про стягнення моральної шкоди повністю скасували.