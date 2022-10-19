У столиці оголосили про підозру трьом спільникам за розтрату понад ₴2 000 000 держкоштів

Посадовець одного із управлінь держустанов міста Києва за домовленістю з директоркою та інженером технічного нагляду фірми-виконавця прийняли виконану роботу з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій, яка не відповідає вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводження центрального апарату Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та Служби безпеки України викрили чиновника та двох його спільників у розтраті грошей з державного бюджету. Відносно них правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Наприкінці 2019 року 39-річний посадовець одного із управлінь держустанов міста Києва у зговорі із 40-річною директоркою та 46-річним інженером технічного нагляду фірми-виконавця привласнили 2 мільйони 646 тисяч гривень з державних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чиновник прийняв від ТзОВ виконані роботи з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва та потребують перероблення, оскільки не є якісними. За місцями мешкання фігурантів поліцейські провели обшуки та вилучили чорнові записи та інші речові докази їх незаконних дій.

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, поліцейські повідомили особам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва