Харків’янина підозрюють у скоєнні замаху на вбивство іноземця

Зловмисник молотком наніс численні тілесні ушкодження постраждалому. Причину свого вчинку підозрюваний пояснювати відмовився.

22 січня з численними травмами та переломами до лікарні був госпіталізований 46-річний громадянин Індії.

За даним фактом слідчі Харківського районного управління поліції № 3 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до злочину причетний 46-річний харків’янин, який раніше орендував частину приватного домоволодіння, де мешкає іноземець. Підозрюваний прийшов у домівку та, тримаючи в руці молоток, почав наносити удари потерпілому, чим спричинив йому значні тілесні ушкодження.

25 січня зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області