На Одещині жінку викрили у шахрайстві з грошима та викраденні заощаджень пенсіонера

33-річна зловмисниця поміщена під домашній арешт, поліцейські встановлюють місцезнаходження її спільниці.

До поліції звернувся 83-річний житель Балти, який повідомив, що «волонтерки з благодійного фонду» викрали з його будинку п’ятнадцять тисяч доларів США. Поліцейські з’ясували, що до заявника підійшли дві жінки і запропонували йому соціальну допомогу в іноземній валюті. Передавши пенсіонеру дві сувенірні банкноти по 500 євро, вони попросили у чоловіка решту, чотириста доларів США, і той віддав їм свої гроші. Зловмисниці не лише обдурили господаря будинку а й, скориставшись неуважністю дідуся, викрали решту заощаджень, які він ховав у коробці з-під взуття.

«Кривдниці старенького були в медичних масках, він їх погано запам’ятав, але розшуковці встановили особу однієї з правопорушниць і затримали її. З будинку фігурантки вилучено частину грошей та цінності, які вона придбала на вкрадені кошти. Жінці оголосили підозру в шахрайстві за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України та таємному викраденні майна у великих розмірах за ч.4 ст.185 того ж кодексу. Згідно з чинним законодавством, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Зараз поліцейські вживають заходів щодо встановлення особи другої учасниці злочинної групи та притягнення її до відповідальності, — повідомив т.в.о. начальника відділу поліції №1 Подільського районного управління поліції Микола Євтодій. – Просимо громадян бути обачнішими з незнайомими людьми, ким би вони не представлялися. Перевіряйте у візитерів документи, повідомляйте про них родичам або сусідам і не впускайте незнайомців до оселі. Якщо ж стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції».

Подільське районне управління поліції в Одеській області