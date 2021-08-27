Харків’янина підозрюють у вчиненні розпусних дій на очах 10-річної доньки

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинених членами сім’ї (ч. 2 ст. 156 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що 25 серпня 2021 року до правоохоронців звернулась матір 10-річної дівчинки із заявою про те, що її колишній чоловік вчиняв розпусні дії відносно їх спільної малолітньої доньки.

Встановлено, що через соцмережу невідома жінка надіслала їй відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом з донькою, вчиняв розпусні дії, чим поставив під загрозу нормальний психологічний та соціальний розвиток дитини.

26 серпня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

Комінтернівським районним судом м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займати певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури