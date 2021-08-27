Харків’янина підозрюють у вчиненні розпусних дій на очах 10-річної доньки

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За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинених членами сім’ї (ч. 2 ст. 156 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що 25 серпня 2021 року до правоохоронців звернулась матір 10-річної дівчинки із заявою про те, що її колишній чоловік  вчиняв розпусні дії відносно їх спільної малолітньої доньки.

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Встановлено, що через соцмережу невідома жінка надіслала їй відеозапис, на якому її колишній чоловік, перебуваючи разом з донькою, вчиняв розпусні дії, чим поставив під загрозу нормальний психологічний та соціальний розвиток дитини.

26 серпня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

Комінтернівським районним судом м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8  років з позбавленням права обіймати певні посади чи займати певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

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